СОС!))) Пример сложносочиненного предложения и сложноподчинённого))(если не трудно объясните что такое сложносочиненное и сложноподчинённое) Заранее спасибо большое *-*
Русский язык
СОС!))) Пример сложносочиненного предложения и сложноподчинённого))(если не трудно объясните что такое сложносочиненное и сложноподчинённое) Заранее спасибо большое *-*
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Шёл дождь, но на улице играли дети (сложносочиненное) Шёл дождь, (какой?) который вынудил детей пойти домой (сложноподчинённое) Сложносочиненные предложения- независимые предложения, между которыми нельзя задать смысловой вопрос (при них используются союзы а, и, да(=и), но, зато, однако, либо, также) Сложноподчинённое предложение- предложение, при котором одна его часть главней другой, и от которой можно задать смысловой вопрос (используются союзы потому что, так как, когда, чтобы, что, как)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Скорость колеса, движущегося равномерно 10 м/с, частота вращения 4с. Определите рад??ус колеса (0,39м)
Математика
Русский язык