СОС!))) Пример сложносочиненного предложения и сложноподчинённого))(если не трудно объясните что такое сложносочиненное и сложноподчинённое) Заранее спасибо большое *-*

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Шёл дождь, но на улице играли дети (сложносочиненное) Шёл дождь, (какой?) который вынудил детей пойти домой (сложноподчинённое) Сложносочиненные предложения- независимые предложения, между которыми нельзя задать смысловой вопрос (при них используются союзы а, и, да(=и), но, зато, однако, либо, также) Сложноподчинённое предложение- предложение, при котором одна его часть главней другой, и от которой можно задать смысловой вопрос (используются союзы потому что, так как, когда, чтобы, что, как)