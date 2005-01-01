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Сосчитайте сколько лет разделяет дату основания рима 753 год и 2005 год пожалуйстаааа
Сосчитайте сколько лет разделяет дату основания рима 753 год и 2005 год пожалуйстаааа
Ответ(ы):
Ответил Гость:
2005 - 753 = 1252 года
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