Сосновые доски погружены на платформу и имеют массу 12 тонн.Размер одной доски сос??авляет 500*20*10 (куб.см)Сколько досок на платформе?

Физика
Сосновые доски погружены на платформу и имеют массу 12 тонн.Размер одной доски сос??авляет 500*20*10 (куб.см)Сколько досок на платформе?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Плотность= 400м^3/кг Масса= 12000 кг Объём=0.1м^3 1) 0.1м^3 * 400м^3/кг=40кг 12000:40= 300 досок.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Все возможные излмнры гексана. Срочно
Ответить
Русский язык
Сгруппируйте данные слова по начальным звукам. Яма.амёба ,ёмкость,оркестр,температура,объём ,йод,тест,юность,тишина,акация,тарелка ,ехать,остров,...
Ответить
Русский язык
Какое слово синонимического ряда может быть выбрано в качестве опорного? 1. страна 2. земля 3. царство 4. родина 5. держава 6. отчизна ...
Ответить
Қазақ тiлi
Изложение жалкау бала на казахском языке
Ответить
Английский язык
Поставте дієслово в present indefinite aбо present continuous 1 we... many books in the origimal, now we... "The fairy tales" by Oscar Wilde (read)
Ответить