Сосновые доски погружены на платформу и имеют массу 12 тонн.Размер одной доски сос??авляет 500*20*10 (куб.см)Сколько досок на платформе?
Физика
Сосновые доски погружены на платформу и имеют массу 12 тонн.Размер одной доски сос??авляет 500*20*10 (куб.см)Сколько досок на платформе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Плотность= 400м^3/кг Масса= 12000 кг Объём=0.1м^3 1) 0.1м^3 * 400м^3/кг=40кг 12000:40= 300 досок.
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