Сосновые доски погружены на платформу и имеют массу 12 тонн.Размер одной доски сос??авляет 500*20*10 (куб.см)Сколько досок на платформе?

Физика

Сосновые доски погружены на платформу и имеют массу 12 тонн.Размер одной доски сос??авляет 500*20*10 (куб.см)Сколько досок на платформе?

Автор: Гость