Составь и реши три задачи про пешеходов которые шли на встречу друг другу со скоростью 4 км/ч и 5 км/ч встретились через 2 ч

Математика

Составь и реши три задачи про пешеходов которые шли на встречу друг другу со скоростью 4 км/ч и 5 км/ч встретились через 2 ч

Автор: Гость