Составь и реши три задачи про пешеходов которые шли на встречу друг другу со скоростью 4 км/ч и 5 км/ч встретились через 2 ч

Математика
Составь и реши три задачи про пешеходов которые шли на встречу друг другу со скоростью 4 км/ч и 5 км/ч встретились через 2 ч
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