Составь и реши уравнения А на сколько надо умножить число 60 чтобы получилось 4320 Б ??акое число надо разделить на 700 чтобы получилось 506 В На сколько надо разделить 8500 чтобы получилось 500

Математика

Составь и реши уравнения А на сколько надо умножить число 60 чтобы получилось 4320 Б ??акое число надо разделить на 700 чтобы получилось 506 В На сколько надо разделить 8500 чтобы получилось 500

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