Составь и реши уравнения А на сколько надо умножить число 60 чтобы получилось 4320 Б ??акое число надо разделить на 700 чтобы получилось 506 В На сколько надо разделить 8500 чтобы получилось 500
Математика
Составь и реши уравнения А на сколько надо умножить число 60 чтобы получилось 4320 Б ??акое число надо разделить на 700 чтобы получилось 506 В На сколько надо разделить 8500 чтобы получилось 500
Ответ(ы):
Гость:
1) х*60=4320 х=4320:60 х=72 2)х:700=506 х=506*700 х=354200
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