Составь и реши уравнения А на сколько надо умножить число 60 чтобы получилось 4320 Б ??акое число надо разделить на 700 чтобы получилось 506 В На сколько надо разделить 8500 чтобы получилось 500

Математика
Составь и реши уравнения А на сколько надо умножить число 60 чтобы получилось 4320 Б ??акое число надо разделить на 700 чтобы получилось 506 В На сколько надо разделить 8500 чтобы получилось 500
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) х*60=4320     х=4320:60     х=72 2)х:700=506    х=506*700    х=354200 
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