Составь и решил уравнения.Вася задумал число,вычел его из 36,полученную разность у??ножил на 6 и получил 144.Какое число задумал Вася. Помогите я не понял

Математика

Составь и решил уравнения.Вася задумал число,вычел его из 36,полученную разность у??ножил на 6 и получил 144.Какое число задумал Вася. Помогите я не понял

Автор: Гость