Составь и решил уравнения.Вася задумал число,вычел его из 36,полученную разность у??ножил на 6 и получил 144.Какое число задумал Вася. Помогите я не понял
Математика
Составь и решил уравнения.Вася задумал число,вычел его из 36,полученную разность у??ножил на 6 и получил 144.Какое число задумал Вася. Помогите я не понял
Ответ(ы):
Гость:
(x-36)*6=144 x-36=24 x=24+36 x=60 ответ:60
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