Составь и запиши предложеня.Подчеркни главные члены.Графически покажи смысловую связь слов.1.Деревня,болшой,около,овраг,был. 2.Потоки,его,по,весна,,размывали,вода,склоны.3.Разрезала,овраг,поле,и,голова,к,подобралась,деревня.4.Л...
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Составь и запиши предложеня.Подчеркни главные члены.Графически покажи смысловую связь слов.1.Деревня,болшой,около,овраг,был. 2.Потоки,его,по,весна,,размывали,вода,склоны.3.Разрезала,овраг,поле,и,голова,к,подобралась,деревня.4.Люди,по,тоненькие,овраг,,прутики,высадили,склон,вишня.5.Прекрасным,стал,овраг,садом. б)Укажи падежи скланяемых частей речи.
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Гость:
Сам делай дз!!!!@/67^:"&
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