Составь и запиши предложения с данными существительными,употрибив их в Р.,Д.и П.па??ежах. слова: помощь, передача, бассейн , деревня.
Русский язык
Составь и запиши предложения с данными существительными,употрибив их в Р.,Д.и П.па??ежах. слова: помощь, передача, бассейн , деревня.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Помощь-Р.п. нет помощи Д.п. к помощи П.п. о помощи. передача-Р.п. нет передачи Д.п. по передаче П.п. о передаче. бассейн-Р.п. нет бассейна Д.п. к бассейну П.п. думаю о бассейне. деревня-Р.п. нет деревни Д.п. по деревне П.п думаю о деревне.
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