Составь и запиши предложения со словами ? Узбекистан в Узбекистане в Узбекистане ?? Узбекистаном про Узбекистан
Русский язык
Составь и запиши предложения со словами ? Узбекистан в Узбекистане в Узбекистане ?? Узбекистаном про Узбекистан
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Узбекистан - красивый город. В Узбекистане богатая природа. Я знаю много интересного про Узбекистан. Жизнь моего друга связана с Узбекистаном.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
На английском время: 16:05, 17:30, 12:10, 4:15, 7:45, 8:20, 8:40, 6:25, 5:35, 10:00. Пожалуйста. Будьте добры.
История
Соотнесите города и страны: А) Германия; Б) Франция; В) Италия; Г) Австрийская ??мперия; 1. Париж 2. Вена 3. Прага 4. Берлин ...
Математика
Алгебра
Решите неравенства с чертежами 60 баллов! a)-x^2-10≤7x b)-x^2+8x≥16 c)(4x-1)(x^2-4)<0 D)(2x+5)(4x+3)(7-2x)(x-3)<0 e)((x+1)(x+2)(x...