Составь и запиши предложения со словами ? Узбекистан в Узбекистане в Узбекистане ?? Узбекистаном про Узбекистан

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Составь и запиши предложения со словами ? Узбекистан в Узбекистане в Узбекистане ?? Узбекистаном про Узбекистан
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Узбекистан - красивый город. В Узбекистане богатая природа. Я знаю много интересного про Узбекистан. Жизнь моего друга связана с Узбекистаном.
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