Составь и запиши рассказ по его началу.Кот Васька и старик часто рыбачили вместе.Старик удил рыбу.Васька сидел рядом Однажды...

Гость: Гость:

Однажды, во время рыбалки, старик задремал. Ваське не спалось, комары кружили около мордочки и противно пищали. Он лапой защищался от них. Вдруг поплавок зашевелился в воде. Васька насторожился. Поплавок запрыгал и пропал под водой, удочка немного прогнулась. Васька громко замяукал и поставил свои передние лапы старику на грудь. Старик приоткрыл глаза и проворно выдернул удочку из воды. Он удивленно сказал: "Ну, Васька, молодец! Какого леща поймал! Одно загляденье. Уха нам сегодня будет знатная."