Составь и запиши словосочетания числительное + существительное обозначение окон??ание главных и зависимых слов имена сущ поставь знак ударениятри три (учителя)
Русский язык
Составь и запиши словосочетания числительное + существительное обозначение окон??ание главных и зависимых слов имена сущ поставь знак ударениятри три (учителя)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Восемьдесят две лисы. Три мальчика. Две козы.
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