Составь и запиши словосочетания числительное + существительное обозначение окон??ание главных и зависимых слов имена сущ поставь знак ударениятри три (учителя)

Русский язык

Составь и запиши словосочетания числительное + существительное обозначение окон??ание главных и зависимых слов имена сущ поставь знак ударениятри три (учителя)

Автор: Гость