Составь и запиши словосочетания глаг. + сущ. в Р.п, Д.п. или П.п., вставь пропущенные буквы • Обозначь орфограмму в окончаниях существительных. уча_вовать в узнал из прие_жал к выр_зал из увидел на возвр_тился из ж_вёт в пов_ст...

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Составь и запиши словосочетания глаг. + сущ. в Р.п, Д.п. или П.п., вставь пропущенные буквы • Обозначь орфограмму в окончаниях существительных. уча_вовать в узнал из прие_жал к выр_зал из увидел на возвр_тился из ж_вёт в пов_сть мать бумага к_ртина праз_ник роскош_ пое_ка в_лновался до вырос на п_ступил по дрож_ сов_сть пустош_

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