Составь и запиши словосочетания глаг. + сущ. в Р.п, Д.п. или П.п., вставь пропущенные буквы • Обозначь орфограмму в окончаниях существительных. уча_вовать в узнал из прие_жал к выр_зал из увидел на возвр_тился из ж_вёт в пов_ст...
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Составь и запиши словосочетания глаг. + сущ. в Р.п, Д.п. или П.п., вставь пропущенные буквы • Обозначь орфограмму в окончаниях существительных. уча_вовать в узнал из прие_жал к выр_зал из увидел на возвр_тился из ж_вёт в пов_сть мать бумага к_ртина праз_ник роскош_ пое_ка в_лновался до вырос на п_ступил по дрож_ сов_сть пустош_
Ответ(ы):
Гость:
ВСПОМИНАТЬ О КНИГЕ П.п. отмечать на рассвете п.п. ползти по травинке д.п. помочь нянечке д.п. продрогла от сырости р.п. встать на коряге п.п. ушла от остановки р.п. читал по латыни д.п. сидеть без шали р.п. встретиться в молодости п.п.
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