Составь и запиши словосочетания в указанных формах Белый пушистый снег 1)в р.п и ??н.ч.2) в т.п и мн.ч

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Составь и запиши словосочетания в указанных формах Белый пушистый снег 1)в р.п и ??н.ч.2) в т.п и мн.ч

Автор: Гость