Составь и запиши текс-рассуждение на данную тему (5-7 предложений) Заглавие: Почем?? мне хочется стать взрослым
Русский язык
Составь и запиши текс-рассуждение на данную тему (5-7 предложений) Заглавие: Почем?? мне хочется стать взрослым
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Почему я хочу стать взрослым. Во-первых, они могут сами зарабатывать на жизнь и не от кого не зависеть, я считаю, что это важнейшие факторы взрослой жизни. Во-вторых, я хотел бы иметь хорошую карьеру и довольствоваться ею. В-третьих, всем людям, не исключая меня нужно тепло и душевность хорошей собственной семьи И в конце-концов, я смогу достичь своих заветных целей.
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