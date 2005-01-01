Составь и запиши текс-рассуждение на данную тему (5-7 предложений) Заглавие: Почем?? мне хочется стать взрослым

Гость: Гость:

Почему я хочу стать взрослым. Во-первых, они могут сами зарабатывать на жизнь и не от кого не зависеть, я считаю, что это важнейшие факторы взрослой жизни. Во-вторых, я хотел бы иметь хорошую карьеру и довольствоваться ею. В-третьих, всем людям, не исключая меня нужно тепло и душевность хорошей собственной семьи И в конце-концов, я смогу достичь своих заветных целей.