Составь из слов предложения. Запиши их. О чем или о ком говорится в каждом предложении. Пришла зима холодная.Снег белый на деревьях лежит и крышах домов. Дети катаются на горки санках.

Русский язык

Составь из слов предложения. Запиши их. О чем или о ком говорится в каждом предложении. Пришла зима холодная.Снег белый на деревьях лежит и крышах домов. Дети катаются на горки санках.

Автор: Гость