Составь из слов предложения. Запиши их. О чем или о ком говорится в каждом предложении. Пришла зима холодная.Снег белый на деревьях лежит и крышах домов. Дети катаются на горки санках.
Русский язык
Составь из слов предложения. Запиши их. О чем или о ком говорится в каждом предложении. Пришла зима холодная.Снег белый на деревьях лежит и крышах домов. Дети катаются на горки санках.
Ответ(ы):
Гость:
Пришла холодная зима. На деревьях и крышах домов лежит белый снег. Дети катаются на санках с горки.
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