Состав из слов предложения .запиши их.в последнем предложений обозначь звуки цветными точками.вот,зима,и.покрыл,снег,белый,землю.дети,санки,горку,взяли,и,идут,на.детям,зимой,весело.
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Состав из слов предложения .запиши их.в последнем предложений обозначь звуки цветными точками.вот,зима,и.покрыл,снег,белый,землю.дети,санки,горку,взяли,и,идут,на.детям,зимой,весело.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот и зима. Белый снег покрыл землю. Дети взяли санки и идут на горку. Весело детям зимой.
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