Составь к задаче выражение с переменной и запиши множество значений, которые может принимать эта переменная. 1. На полке стояло 4 книги. Взяли х книг. Сколько книг осталось на полке? 2. 10 орехов раздали поровну нескольким детя...

Математика

Составь к задаче выражение с переменной и запиши множество значений, которые может принимать эта переменная. 1. На полке стояло 4 книги. Взяли х книг. Сколько книг осталось на полке? 2. 10 орехов раздали поровну нескольким детям. Сколько орехов получил каждый? ( это задание 3 класс) помогите.

Автор: Гость