Составь к задаче выражение с переменной и запиши множество значений, которые может принимать эта переменная. 1. На полке стояло 4 книги. Взяли х книг. Сколько книг осталось на полке? 2. 10 орехов раздали поровну нескольким детя...

Математика
Составь к задаче выражение с переменной и запиши множество значений, которые может принимать эта переменная. 1. На полке стояло 4 книги. Взяли х книг. Сколько книг осталось на полке? 2. 10 орехов раздали поровну нескольким детям. Сколько орехов получил каждый? ( это задание 3 класс) помогите.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1.4-х,где Х={0,1,2,3,4},точно не уверена про 0 2.10:х,где х=2,5.
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