Составь по рисунку два выражения с помощью которых можно узнать сколько свободны?? мест осталось в кинотеатре
Математика
Составь по рисунку два выражения с помощью которых можно узнать сколько свободны?? мест осталось в кинотеатре
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а где рисунок?????????
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