Составь по задачам уравнения и реши их, 1) Какое число надо уменьшить на 28, чтобы получить число, равное сумме чисел 58 и 37? 2) Какое число надо увеличить в 8 раз, чтобы получить число, равное произведению чисел 80 и 12? 3) К...

Математика
Составь по задачам уравнения и реши их, 1) Какое число надо уменьшить на 28, чтобы получить число, равное сумме чисел 58 и 37? 2) Какое число надо увеличить в 8 раз, чтобы получить число, равное произведению чисел 80 и 12? 3) Какое число надо уменьшить в 28 раз, чтобы получить число, равное разности чисел 300 и 203?и602?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
y-28=58+37                  b*8=80*12          d/28=300-203*=умножение                 /=деление

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