Составь по задачам уравнения и реши их, 1) Какое число надо уменьшить на 28, чтобы получить число, равное сумме чисел 58 и 37? 2) Какое число надо увеличить в 8 раз, чтобы получить число, равное произведению чисел 80 и 12? 3) К...

Математика

Составь по задачам уравнения и реши их, 1) Какое число надо уменьшить на 28, чтобы получить число, равное сумме чисел 58 и 37? 2) Какое число надо увеличить в 8 раз, чтобы получить число, равное произведению чисел 80 и 12? 3) Какое число надо уменьшить в 28 раз, чтобы получить число, равное разности чисел 300 и 203?и602?

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