Составь по задаче схему рассуждений и реши задачу. на путь из одного города в дру??ой автомобилист потратил 12 часов.Из них шестую часть он отдыхал,а остальное время ехал со скоростью 85 км в час .На каком расстоянии друг от ...

Математика

Составь по задаче схему рассуждений и реши задачу. на путь из одного города в дру??ой автомобилист потратил 12 часов.Из них шестую часть он отдыхал,а остальное время ехал со скоростью 85 км в час .На каком расстоянии друг от друга расположены города?

Автор: Гость