Составь по задаче схему рассуждений и реши задачу. на путь из одного города в дру??ой автомобилист потратил 12 часов.Из них шестую часть он отдыхал,а остальное время ехал со скоростью 85 км в час .На каком расстоянии друг от ...
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Составь по задаче схему рассуждений и реши задачу. на путь из одного города в дру??ой автомобилист потратил 12 часов.Из них шестую часть он отдыхал,а остальное время ехал со скоростью 85 км в час .На каком расстоянии друг от друга расположены города?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
380 км между двумя городами а ехал он 4 чясов
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