Составь предложение из слов: Листик, оторвался,веточка, от,и, поплыл, воздух,в. но с начало реши:1) о чем скажешь 2)что скажешь 3) как расположить и скажешь слова.
Русский язык
Составь предложение из слов: Листик, оторвался,веточка, от,и, поплыл, воздух,в. но с начало реши:1) о чем скажешь 2)что скажешь 3) как расположить и скажешь слова.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Листик оторвался от веточки и поплыл по небу 1)о листе который оторвался от ветки 2)?
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