Составь предложение из слов: Листик, оторвался,веточка, от,и, поплыл, воздух,в. но с начало реши:1) о чем скажешь 2)что скажешь 3) как расположить и скажешь слова.

Русский язык

Составь предложение из слов: Листик, оторвался,веточка, от,и, поплыл, воздух,в. но с начало реши:1) о чем скажешь 2)что скажешь 3) как расположить и скажешь слова.

Автор: Гость