Составь предложения, используя данные схемы. 1) [- = ] ,и [- = ]. 2) [- = ], ( что ...)
Русский язык
Составь предложения, используя данные схемы. 1) [- = ] ,и [- = ]. 2) [- = ], ( что ...)
Ответ(ы):
Гость:
1) учительница объяснила урок, и дети слушали ее с большим вниманием. 2) это известие настолько огорчило меня, что я от неожиданности упала в обморок
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