Составь предложения из данных слов: опушка ,лес, на, рос, старый,дуб. 2. Дети, могучий, этот,дуб,любят. 3. Из, вырастет, молодой, желудь, дубок.

Русский язык
Составь предложения из данных слов: опушка ,лес, на, рос, старый,дуб. 2. Дети, могучий, этот,дуб,любят. 3. Из, вырастет, молодой, желудь, дубок.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На опушке леса рос старый дуб. Дети любят этот могучий дуб. Из желудя вырастет молодой дубок.
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