Составь предложения из данных слов: опушка ,лес, на, рос, старый,дуб. 2. Дети, могучий, этот,дуб,любят. 3. Из, вырастет, молодой, желудь, дубок.

Русский язык

Составь предложения из данных слов: опушка ,лес, на, рос, старый,дуб. 2. Дети, могучий, этот,дуб,любят. 3. Из, вырастет, молодой, желудь, дубок.

Автор: Гость