Составь предложения по схемам.запиши предложения.а)(какой?)(что делает?)(что?).б)(что делают?)(какие?)(кто?).в)(что сделало?)(какое?) и (какое?)(что?).
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Составь предложения по схемам.запиши предложения.а)(какой?)(что делает?)(что?).б)(что делают?)(какие?)(кто?).в)(что сделало?)(какое?) и (какое?)(что?).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Красивый летит самолёт летают изящные бабочки собрано удобное и дорогое кресло
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