Составь рассказ- я рад весне!сначало определитеб что должно лежать в основе твоег?? повествования;1)рассказ о весеннем событии;2)о весеннем настроении;3)размышление о том как все ждут весну! запишите рассказ спасибочки огромное

Литература

Составь рассказ- я рад весне!сначало определитеб что должно лежать в основе твоег?? повествования;1)рассказ о весеннем событии;2)о весеннем настроении;3)размышление о том как все ждут весну! запишите рассказ спасибочки огромное

Автор: Гость