Составь рассказ- я рад весне!сначало определитеб что должно лежать в основе твоег?? повествования;1)рассказ о весеннем событии;2)о весеннем настроении;3)размышление о том как все ждут весну! запишите рассказ спасибочки огромное
Литература
Составь рассказ- я рад весне!сначало определитеб что должно лежать в основе твоег?? повествования;1)рассказ о весеннем событии;2)о весеннем настроении;3)размышление о том как все ждут весну! запишите рассказ спасибочки огромное
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