Составь рассказ по опорным словам глаголам озоглавь текст. летом мы отправились на.... .взяли ... и пошли ... .идём по ... видим ...горят два глаза ... .стало страшно ... .побежали .... .вдруг ... макнул. да это же ...!
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Составь рассказ по опорным словам глаголам озоглавь текст. летом мы отправились на.... .взяли ... и пошли ... .идём по ... видим ...горят два глаза ... .стало страшно ... .побежали .... .вдруг ... макнул. да это же ...!
Ответ(ы):
Гость:
Летом иы отправились на дачу. Взяли корзину и пошли в лес за ягодаси. идем по лесу и видим за деревом горят два глаза. стало страшно нам. побежали домой. Да это же собачка.
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