Составь рассказ по плану:-Значение леса для жизни человека. -Прошлое и настоящее ??остояние леса (на примире своего края) -Какие животные живут в лесу? -Какие лесные животные могут обитать вне леса? Объясни на примире.

Гость: Гость:

Лесочень важен для человека. благодаря деревьем очищается воздух, которым мы дышим. Они перерабатывают углекислый газ, и "отдают" нам кислород.Благодаря деревьям, растущим в лесу, люди производят целлюлозу, бумагу, строительные материалы для изготовления мебели. В лесу много пищи, котрую ест человек:ягоды, грибы, орехи и т.д С каждым днем лесов все меньше и меньше. В связи с вырубкой, выжиганием, выкорчёвыванием леса нарушаются цепи питания. Раньше многие люди, живущие в сельской местности возле леса, бесконтрольно вырубали деревья(да и сейчас), обогревали ими свои дома и использовали для своих узко эгоистических целей, по сравнению с тем, что происходит сегодня. Животные, которые могут не жить в лесу: медведи(в цирках выступают), некоторые птицы(голуби,вороны)