Составь ряд чисел из пяти чисел по такому правилу:первое число -2,второе -3,а каждое следуюшие равно сумме двух предыдущий

Математика

Составь ряд чисел из пяти чисел по такому правилу:первое число -2,второе -3,а каждое следуюшие равно сумме двух предыдущий

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