Составь ряд чисел из пяти чисел по такому правилу:первое число -2,второе -3,а каждое следуюшие равно сумме двух предыдущий
Математика
Составь ряд чисел из пяти чисел по такому правилу:первое число -2,второе -3,а каждое следуюшие равно сумме двух предыдущий
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-2+(-3)= -2-3= -5 -3+(-5)= -3 -5= -8 -5+(-8)= -5-8= -13 -2; -3; -5; -8; -13......
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