Состав ряд чисел из пяти чисел по такому правилу:первое число 2 второе 3 а каждое следующее число равно сумме двух предыдущих

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Состав ряд чисел из пяти чисел по такому правилу:первое число 2 второе 3 а каждое следующее число равно сумме двух предыдущих

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