Состав ряд чисел из пяти чисел по такому правилу:первое число 2 второе 3 а каждое следующее число равно сумме двух предыдущих
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Состав ряд чисел из пяти чисел по такому правилу:первое число 2 второе 3 а каждое следующее число равно сумме двух предыдущих
Ответ(ы):
Гость:
23581 2+3 = 5 3+5=8 5+8=13 , но 3 нету т.к нужно составить ряд из 5 чисел
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