Составь самостоятельно описание внешнего вида зайца-русака,указав не менее трех ??ризнаков. Летом и зимой ТОЛЬКО ЗАЯЦ-РУСАК.

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Летом заяц Русак имеет коричнево-светлую шерсть. Она помогает ему слиться с деревом и спрятаться. Заяц русак летом более энергичен, чем зимой. Зимой заяц Русак имеет белую шерсть и это помогает слиться с снегом, это лучше, чем летом, с деревом потому что снега зимой больше чем деревьев летом. Зимой заяц русак может быть пойман хищником или охотником.