Составь самостоятельно описание внешнего вида зайца-русака,указав не менее трех ??ризнаков. Летом и зимой ТОЛЬКО ЗАЯЦ-РУСАК.

Окружающий мир
Составь самостоятельно описание внешнего вида зайца-русака,указав не менее трех ??ризнаков. Летом и зимой ТОЛЬКО ЗАЯЦ-РУСАК.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Летом заяц Русак имеет коричнево-светлую шерсть. Она помогает ему слиться с деревом и спрятаться. Заяц русак летом более энергичен, чем зимой. Зимой заяц Русак имеет белую шерсть и это помогает слиться с снегом, это лучше, чем летом, с деревом потому что снега зимой больше чем деревьев летом. Зимой заяц русак может быть пойман хищником или охотником.
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