Составь Словосочетание со словами. Пожалуйста!! 1. Несовершеннолетний 2. Админис??рация 3. Гарантия 4. Учреждение 5. Образование 6. Паспорт 7. Период 8. Материал 9. Эллипс 10. комета 11.орбита 12. эллиптический
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Составь Словосочетание со словами. Пожалуйста!! 1. Несовершеннолетний 2. Админис??рация 3. Гарантия 4. Учреждение 5. Образование 6. Паспорт 7. Период 8. Материал 9. Эллипс 10. комета 11.орбита 12. эллиптический
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Несовершеннолетний ребёнок 2)Администрация города 3)Государственное учреждение 4)Высшие образование 6)Новый паспорт 7)Прошедший период 8)Строительный материал 9)Геометрический эллипс 10)пролетающая комета 11)Космическая орбита 12)Эллиптический тренажёр
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