Составь свой рассказ на тему Нет лучшего дружка чем родная матушка Начни так Одна??ды со мной произошел такой случай
Литература
Составь свой рассказ на тему Нет лучшего дружка чем родная матушка Начни так Одна??ды со мной произошел такой случай
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Однажды со мной произошёл такой случай, то что я сломал(а) руку. И первый кому я сообщил это матушка ведь роднее и лучше друга не найти. Мама моя поддержка и опора , она всегда рядом. Она мне лучший друг, лучше подруга. я люблю её ♥
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