Составь свой рассказ на тему Нет лучшего дружка чем родная матушка Начни так Одна??ды со мной произошел такой случай

Гость: Гость:

Однажды со мной произошёл такой случай, то что я сломал(а) руку. И первый кому я сообщил это матушка ведь роднее и лучше друга не найти. Мама моя поддержка и опора , она всегда рядом. Она мне лучший друг, лучше подруга. я люблю её ♥