Составь уравнение и найди значение х Первое слагаемое 270,второе выражено частным ??т деления х на 2, сумма 450.

Математика

Составь уравнение и найди значение х Первое слагаемое 270,второе выражено частным ??т деления х на 2, сумма 450.

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