Составь уравнение и найди значение х Первое слагаемое 270,второе выражено частным ??т деления х на 2, сумма 450.
Математика
Составь уравнение и найди значение х Первое слагаемое 270,второе выражено частным ??т деления х на 2, сумма 450.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
270+(x:2)=450 x:2=450-270 x:2=180 x=180×2 x=360 270+(360:2)=450 Надеюсь что помогла! ☺
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