Составь уравнение и реши его если АВ=хсм АС =24см КМ=36СМ И ПЕРИМЕТРЫ ДАННЫХ ПРЯМОУГОЛЬНИКОВ РАВНИ.НАЙДИ ПЕРИМЕТР КАЖДОГО ПРЯМОУГОЛЬНИКА
Математика
Составь уравнение и реши его если АВ=хсм АС =24см КМ=36СМ И ПЕРИМЕТРЫ ДАННЫХ ПРЯМОУГОЛЬНИКОВ РАВНИ.НАЙДИ ПЕРИМЕТР КАЖДОГО ПРЯМОУГОЛЬНИКА
Ответ(ы):
Гость:
Уравнение вроде такое (х+24)*2=(у+36)*2 2х+48=2у+72 а вот дальше не могу решить.. не проходили еще
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