Составь уравнение и реши задачу.Из двух посёлков ,расстояние между которыми -24 км.,одновременно в одном направлении отправились пешеход и велосипедист.Скорость пешехода-4 км.в.ч.,а велосипедиста-16 км.в.ч.Через сколько часов в...

Математика
Составь уравнение и реши задачу.Из двух посёлков ,расстояние между которыми -24 км.,одновременно в одном направлении отправились пешеход и велосипедист.Скорость пешехода-4 км.в.ч.,а велосипедиста-16 км.в.ч.Через сколько часов велосипедист,следуя за пешеходом,догонит его?СОСТАВЬ УРАВНЕНИЕ И РЕШИ ЗАДАЧУ.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Х-время до встречи 4х-прошел пешеход (до встречи) 16х-проехал велосипед 16х-4х=24 12х=24 х=24:12 х=2 (часа) Ответ: велосипед догонит пешехода через 2 часа после начала движения
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