Составь уравнение и реши задачу.Из двух посёлков ,расстояние между которыми -24 км.,одновременно в одном направлении отправились пешеход и велосипедист.Скорость пешехода-4 км.в.ч.,а велосипедиста-16 км.в.ч.Через сколько часов в...

Математика

Составь уравнение и реши задачу.Из двух посёлков ,расстояние между которыми -24 км.,одновременно в одном направлении отправились пешеход и велосипедист.Скорость пешехода-4 км.в.ч.,а велосипедиста-16 км.в.ч.Через сколько часов велосипедист,следуя за пешеходом,догонит его?СОСТАВЬ УРАВНЕНИЕ И РЕШИ ЗАДАЧУ.

Автор: Гость