Составь уравнение и реши задачу.Из вагона выгрузили муку,а затем вывезли её на 20 м??шинах,по 3 т. в каждой.После этого в вагоне осталось ещё 10 т. муки.Сколько тонн муки было в вагоне?СОСТАВЬ УРАВНЕНИЕ И РЕШИ ЗАДАЧУ,

Математика

Составь уравнение и реши задачу.Из вагона выгрузили муку,а затем вывезли её на 20 м??шинах,по 3 т. в каждой.После этого в вагоне осталось ещё 10 т. муки.Сколько тонн муки было в вагоне?СОСТАВЬ УРАВНЕНИЕ И РЕШИ ЗАДАЧУ,

Автор: Гость