Составь уравнение и реши задачу.Из вагона выгрузили муку,а затем вывезли её на 20 м??шинах,по 3 т. в каждой.После этого в вагоне осталось ещё 10 т. муки.Сколько тонн муки было в вагоне?СОСТАВЬ УРАВНЕНИЕ И РЕШИ ЗАДАЧУ,

Математика
Составь уравнение и реши задачу.Из вагона выгрузили муку,а затем вывезли её на 20 м??шинах,по 3 т. в каждой.После этого в вагоне осталось ещё 10 т. муки.Сколько тонн муки было в вагоне?СОСТАВЬ УРАВНЕНИЕ И РЕШИ ЗАДАЧУ,
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Ответ(ы):
Гость:
20*3+10=70 тонн муки было
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