Составь уравнение и реши задачу.Из вагона выгрузили муку,а затем вывезли её на 20 м??шинах,по 3 т. в каждой.После этого в вагоне осталось ещё 10 т. муки.Сколько тонн муки было в вагоне?СОСТАВЬ УРАВНЕНИЕ И РЕШИ ЗАДАЧУ,
Математика
Составь уравнение и реши задачу.Из вагона выгрузили муку,а затем вывезли её на 20 м??шинах,по 3 т. в каждой.После этого в вагоне осталось ещё 10 т. муки.Сколько тонн муки было в вагоне?СОСТАВЬ УРАВНЕНИЕ И РЕШИ ЗАДАЧУ,
Ответ(ы):
Гость:
20*3+10=70 тонн муки было
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА С ДОМАШНИМ ЗАДАНИЕМ. БИОЛОГИЯ 5 КЛАСС. Опишите ситуацию, когда вода (очень важная для жизни) выступает как не благоприятный, ...
Математика