СОСТАВЬ УРАВНЕНИЕ И РЕШИ ЗАДАЧУ.Ученики за 3 дня собрали 1350 кг. яблок.Сколько кг. яблок соберут ученики за 7 дней,если каждый день они собирают одинаковое количество яблок?СОСТАВЬ УРАВНЕНИЕ И РЕШИ ЗАДАЧУ.

Математика
СОСТАВЬ УРАВНЕНИЕ И РЕШИ ЗАДАЧУ.Ученики за 3 дня собрали 1350 кг. яблок.Сколько кг. яблок соберут ученики за 7 дней,если каждый день они собирают одинаковое количество яблок?СОСТАВЬ УРАВНЕНИЕ И РЕШИ ЗАДАЧУ.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1350/3=450 кг яблок собрали за день 450*7=3150 кг соберут за  7 дней
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