СОСТАВЬ УРАВНЕНИЕ И РЕШИ ЗАДАЧУ.Ученики за 3 дня собрали 1350 кг. яблок.Сколько кг. яблок соберут ученики за 7 дней,если каждый день они собирают одинаковое количество яблок?СОСТАВЬ УРАВНЕНИЕ И РЕШИ ЗАДАЧУ.

Математика

СОСТАВЬ УРАВНЕНИЕ И РЕШИ ЗАДАЧУ.Ученики за 3 дня собрали 1350 кг. яблок.Сколько кг. яблок соберут ученики за 7 дней,если каждый день они собирают одинаковое количество яблок?СОСТАВЬ УРАВНЕНИЕ И РЕШИ ЗАДАЧУ.

Автор: Гость