Составь уравнение реакций и расставь коэффициенты N2-gt;N2O5-gt;HNO3-gt;Zn(NO3)2 проооошу бы??треее помогите
Химия
Составь уравнение реакций и расставь коэффициенты N2-gt;N2O5-gt;HNO3-gt;Zn(NO3)2 проооошу бы??треее помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2N2+5O2->2N2O5 (с.) N2O5+H2O->2HNO3 (с.) 2HNO3+Zn->Zn(NO3)2+H2(осадок - стрелочки вверх) (з.)
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