Составь уравнения и реши. Сумма трех чиселравна 20217. одно из слагаемых наименьшее ??ятизначное число другое наибольшее четырехзначное число.найди третье слагаемое

Математика

Составь уравнения и реши. Сумма трех чиселравна 20217. одно из слагаемых наименьшее ??ятизначное число другое наибольшее четырехзначное число.найди третье слагаемое

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