Составь уравнения и реши. Сумма трех чиселравна 20217. одно из слагаемых наименьшее ??ятизначное число другое наибольшее четырехзначное число.найди третье слагаемое
Математика
Составь уравнения и реши. Сумма трех чиселравна 20217. одно из слагаемых наименьшее ??ятизначное число другое наибольшее четырехзначное число.найди третье слагаемое
Ответ(ы):
Гость:
10000+9999=19999 20217- 19999=218
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