Составь вопрос из предложенных слов. 1. is, Spot, where, in, photo, the ? 2. grandfather, has, a, he ? 3. very, she, swim, well, does? 4. Richard, well, can, ride? 5. is, bird, the, what, in, tree, colour, the ?

Английский язык

