Составь вопросы к словам кроссворда: 1. Компас 2. Солнце 3. География 4. Астероид 5. Геродот 6. Атмосфера 7. Горизонт 8. Вулкан 9. Карта 10. Гидросфра

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1 как называется устройство облегчающее ориентирование на местности? 2 как называется звезда, которая светит днём? 3 как называется наука изучающая географическую оболочку земли? 4 как называется относительно небольшое небесное тело Солнечной системы, движущееся по орбите вокруг солнца? 5 как звали древнегреческого историка, автора первого сохранившегося полномасштабного исторического трактата "история"? 6 как называется газовая оболочка небесного тела, удерживаемая гравитацией? 7 как называется граница неба с земной или водной поверхностью? 8 как называется гора которая выбрасывает магмы и пепел? 9 как называется изображение модели земной поверхности в уменьшенном виде? 10 как называется водная оболочка земли?