Составь выражение для решения задачи и найдите его значение:В треугольнике ABC дли??а стороны AB равна 5 см ,сторона ВС длинее стороны АВ на 8 см ,а длина стороны АС меньше суммы длин сторон АВ ВС на 6 см .Найдите периметр тре...

Математика

Составь выражение для решения задачи и найдите его значение:В треугольнике ABC дли??а стороны AB равна 5 см ,сторона ВС длинее стороны АВ на 8 см ,а длина стороны АС меньше суммы длин сторон АВ ВС на 6 см .Найдите периметр треугольника

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