Составь выражение для решения задачи и найдите его значение:В треугольнике ABC дли??а стороны AB равна 5 см ,сторона ВС длинее стороны АВ на 8 см ,а длина стороны АС меньше суммы длин сторон АВ ВС на 6 см .Найдите периметр тре...
Математика
Составь выражение для решения задачи и найдите его значение:В треугольнике ABC дли??а стороны AB равна 5 см ,сторона ВС длинее стороны АВ на 8 см ,а длина стороны АС меньше суммы длин сторон АВ ВС на 6 см .Найдите периметр треугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)5+8=13(см)ВС 2)13-6=7(см)АС 3)5+13+7=25(см) периметр Ответ 25(см) периметр
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Напишите сочинение-описание о любом предмете который вам нравится (игрушка компь??тер спортивны инвентарь музыкальный инструмент и т.п.).