Составь выражение для решения задачи и найдите его значение:В треугольнике ABC дли??а стороны AB равна 5 см ,сторона ВС длинее стороны АВ на 8 см ,а длина стороны АС меньше суммы длин сторон АВ ВС на 6 см .Найдите периметр тре...

Математика
Составь выражение для решения задачи и найдите его значение:В треугольнике ABC дли??а стороны AB равна 5 см ,сторона ВС длинее стороны АВ на 8 см ,а длина стороны АС меньше суммы длин сторон АВ ВС на 6 см .Найдите периметр треугольника
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)5+8=13(см)ВС 2)13-6=7(см)АС 3)5+13+7=25(см) периметр Ответ 25(см) периметр
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите решить 2,15+7/20
Ответить
Русский язык
Фонетический разбор слов: Веера, крыло,прозрачная
Ответить
Русский язык
Напишите сочинение-описание о любом предмете который вам нравится (игрушка компь??тер спортивны инвентарь музыкальный инструмент и т.п.).
Ответить
Математика
Насколько надо умножить 20, 25, 50, 500 чтобы получилось 10, 100 или1000
Ответить
География
Ребят помогите написать сочинение по географии на тему: "Один день в любом периоде" от 1 лица
Ответить