Составь выражение и наиди их значения к разности чисел 900 и 400 прибавь 500 к разно??ти чисел а и 400 прибавь 500 при а= 900 ; 700

Математика

Составь выражение и наиди их значения к разности чисел 900 и 400 прибавь 500 к разно??ти чисел а и 400 прибавь 500 при а= 900 ; 700

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