Составь выражение и наиди их значения к разности чисел 900 и 400 прибавь 500 к разно??ти чисел а и 400 прибавь 500 при а= 900 ; 700
Математика
Составь выражение и наиди их значения к разности чисел 900 и 400 прибавь 500 к разно??ти чисел а и 400 прибавь 500 при а= 900 ; 700
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
900-400+500; 700-400 + 500
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