Составь выражения и нади их значения.1)Разность чисел 948 и 36 разделить на 8. 2)Сумму чисел 135 и 108 увеличь в 4 раза

Математика

Составь выражения и нади их значения.1)Разность чисел 948 и 36 разделить на 8. 2)Сумму чисел 135 и 108 увеличь в 4 раза

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