Составь выражения и нади их значения.1)Разность чисел 948 и 36 разделить на 8. 2)Сумму чисел 135 и 108 увеличь в 4 раза

Математика
Составь выражения и нади их значения.1)Разность чисел 948 и 36 разделить на 8. 2)Сумму чисел 135 и 108 увеличь в 4 раза
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) (948-36):8=912:8=114 2) (135+108) *4=243*4=972 по моему так
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