(составь выражения и вычисли) увеличичь 30 в 7 раз; уменьши 540 в 9 раз.
Математика
(составь выражения и вычисли) увеличичь 30 в 7 раз; уменьши 540 в 9 раз.
Ответ(ы):
Гость:
30x7 = 210 540:9= 60 умножаем и делим сначала без нулей а потом приписываем нули
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