Составе план точно никто не знает откуда у кукурузы такое чудное имя но догадки есть в переводе с румынского кукуруза значит слово шишка уже очень похож початок на шишку турецкий karos это кукурузный стебель так что ими кукуру...

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Составе план точно никто не знает откуда у кукурузы такое чудное имя но догадки есть в переводе с румынского кукуруза значит слово шишка уже очень похож початок на шишку турецкий karos это кукурузный стебель так что ими кукуруза пришло к нам или а-церумен или от турок но во многих странах и ее называют mail такое имя дали этого растения индейца с острова гаити индейцы называли растение маис однажды колумбе и его матросы видели на полях америки в россию восточные зеленые стебли 27 початками жил когда-то на свете знаменитые путешественники великие мира мореплаватель христофор колумб открыл америку когда пришло время осваивать фонарики взяли с собой на родину в испанию несколько месяцев с этим зерном предварительно первоначально с 1 1 на 1 испанские крестьяне не знали что делать домашка редкостью диковинкой италию но потом послышалось моряков и посеяли золотые зерна как это делали индейцы ярик удивление из каждого зернышка вырастить высокий стебель.ПОМОГИТЕ СОСТАВИТЬ ПЛАН ИЗ 5ПУНКТОВ...и озоглавить

Автор: Гость