Составе план точно никто не знает откуда у кукурузы такое чудное имя но догадки есть в переводе с румынского кукуруза значит слово шишка уже очень похож початок на шишку турецкий karos это кукурузный стебель так что ими кукуру...
Русский язык
Составе план точно никто не знает откуда у кукурузы такое чудное имя но догадки есть в переводе с румынского кукуруза значит слово шишка уже очень похож початок на шишку турецкий karos это кукурузный стебель так что ими кукуруза пришло к нам или а-церумен или от турок но во многих странах и ее называют mail такое имя дали этого растения индейца с острова гаити индейцы называли растение маис однажды колумбе и его матросы видели на полях америки в россию восточные зеленые стебли 27 початками жил когда-то на свете знаменитые путешественники великие мира мореплаватель христофор колумб открыл америку когда пришло время осваивать фонарики взяли с собой на родину в испанию несколько месяцев с этим зерном предварительно первоначально с 1 1 на 1 испанские крестьяне не знали что делать домашка редкостью диковинкой италию но потом послышалось моряков и посеяли золотые зерна как это делали индейцы ярик удивление из каждого зернышка вырастить высокий стебель.ПОМОГИТЕ СОСТАВИТЬ ПЛАН ИЗ 5ПУНКТОВ...и озоглавить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Странное слово кукуруза. 2)Початок. 3)Турки дайте кукурузы.......А дальше сами
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
На березках снегири. ярче утренней зари, синие синички, снег за рукавички. кот мяукать , кот метаться , Загорелся кошкин дом. Тут бы кошке догадать...
Математика
Клара хочет выложить большой треугольник, используя одинаковые треугольные карт??чки.она уже положила 5 карточек .какое наименьшее количество карто...
Русский язык
Напишите сочинение по одной из пословиц, подберите пример из жизни, расшифруйте с??ысл пословицы. 1. В колючем кустарнике не спрячешьсяю 2. Мал...