Составе предложение из слова товарищь. Буду очень благодарна)
Разное
Составе предложение из слова товарищь. Буду очень благодарна)
Ответ(ы):
Гость:
Сегодня мне помог товарищ И кстати товариш без "ь" т.к. Это мужской род
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