Составе уравнение по рисунку и найдите массу одного огурца, считая их примерно ра??ными пол массе и полагая, что все они видны. СРОЧНО ПОЖАЛУЙСТА! РЕШИТЕ.
Математика
Составе уравнение по рисунку и найдите массу одного огурца, считая их примерно ра??ными пол массе и полагая, что все они видны. СРОЧНО ПОЖАЛУЙСТА! РЕШИТЕ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10х+500+100=1000+1000 10х+600=2000 10х=2000-600 10х=1400 х=140
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