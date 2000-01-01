Составе уравнение по рисунку и найдите массу одного огурца, считая их примерно ра??ными пол массе и полагая, что все они видны. СРОЧНО ПОЖАЛУЙСТА! РЕШИТЕ.

Математика

Составе уравнение по рисунку и найдите массу одного огурца, считая их примерно ра??ными пол массе и полагая, что все они видны. СРОЧНО ПОЖАЛУЙСТА! РЕШИТЕ.

Автор: Гость