Составьие с этими словами диктант для учеников второго класса так, чтобы эти букв?? в однокоренных словах требовали проверки. Рыбка, зубки

Русский язык

Составьие с этими словами диктант для учеников второго класса так, чтобы эти букв?? в однокоренных словах требовали проверки. Рыбка, зубки

Автор: Гость