Составьие с этими словами диктант для учеников второго класса так, чтобы эти букв?? в однокоренных словах требовали проверки. Рыбка, зубки
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Составьие с этими словами диктант для учеников второго класса так, чтобы эти букв?? в однокоренных словах требовали проверки. Рыбка, зубки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я ловил( ла ) рыбки мы приготовили и была седобно
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