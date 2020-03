Составила текст по английскому, насколько он правильный? Также (желательно) проверьте перевод. Тема текста: моя идеальная комната. ПОЖАЛУЙСТА, укажите на ошибки, и скажите , что бы Вы добавили. Он очень маленький, но,...

Разное

Составила текст по английскому, насколько он правильный? Также (желательно) проверьте перевод. Тема текста: моя идеальная комната. ПОЖАЛУЙСТА, укажите на ошибки, и скажите , что бы Вы добавили. Он очень маленький, но, так и надо. ______________________________________________ The ideal room for me is cozy, comfortable and modern. It should be in tranquil colors. It must has got a compact bed, bookcases, a wardrobe, a desk with a laptop. On the walls are some posters. The desk has got boxes for little stuffs. On the shelves are books and my favourite photos. In this room I can relax, but I can and have a heavy work. That why there should always be clean. ______________________________________________ ПЕРЕВОД: Для меня идеальная комната должна быть уютной, комфортной и современной. Она должна быть выполнена в спокойных цветах. В ней должна быть компактная кровать, книжные шкафы, гардероб, письменный стол с ноутбуком. На стене несколько постеров. У письменного стола есть ящички для мелких вещичек. На полках книжки и мои любимые фото. В этой комнате я могу расслабиться, но и тяжело поработать. Именно поэтому тут всегда должна быть чистота. ______________________________________________ Заранее спасибо :3

Автор: Гость